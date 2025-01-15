黃大仙祠年廿九通宵開放讓信眾等上頭炷香　料3至4萬人輪候 (16:48)

上「頭炷香」當晚，善信可在黃大仙祠外廟宇廣場及黃大仙廣場排隊，晚上9時起單向流水式入祠，先後到大殿、三聖堂及盂香亭上香，不可停留。善信禁止攜帶元寶蠟燭、生油及大型香枝入祠，嗇色園建議每個家庭攜備9支線香敬奉，勿帶備額外衣紙等。

至於交通方面，冼碧珊表示，往年入祠參拜的善信中，港人與旅客各佔一半，而為更便利旅客，今年將首次容許旅遊巴士於正月期間在黃大仙祠旁上落客，最多可同時容納逾30架旅遊巴。

黃大仙祠將於年廿九至正月十五（即1月28日至2月12日）實施單向參神路線及人潮管制；而年廿九當晚將不設求籤區、跪拜區及供品區，而財神宮、大歲元辰殿、月老殿及從心苑均將暫停開放。

黃大仙祠另會在年初一至正月十五（即1月28日至2月12日）延長開放時間；其中正月初二至十四的開放時間為早上7時半至晚上6時，元宵節當天則再延長開放至晚上9時。至於正月初二起的整個正月期間（1月30日至2月27日），凡生肖屬蛇、豬、虎、猴的善信，出示有效身份證明文件，即可免費進入太歲元辰殿參神。