涉限制基本人權司法覆核案近5年政府勝率近七成　林定國：即使敗訴也助找不足 (16:30)

至於有關案件所致的支出，他透露，政府未有備存有關內部員工的開支，而招聘外判大律師的費用為平均每年389萬，敗訴令政府共支出92萬元訟費，勝訴合共獲得415萬訟費。

新民黨主席葉劉淑儀口頭質詢時，問及政府為何堅持對勝算不高的案件上訴，勞工界梁子穎則關注政府以何種機制確定是否上訴。林定國表示，政府有「一籃子」考慮因素，勝訴機率僅是其中一項，另須顧及整體公眾利益，尤其是部分政策涉及公共資源分配，影響深遠，他又強調法例均透過立法會審慎訂立，政府真誠相信符合人權自由，因此通常在司法覆核時均會「據理力爭」。

選委界簡慧敏關注政府財赤，日後是否可不就已敗訴的同類問題上訴，例如同性伴侶公屋權益等，以節省公帑。林定國指，終審法院機制上只接受具備廣泛性、重要性以及涉及公眾利益的上訴，毋需爭辯的議題的上訴申請會被拒，強調政府進入終審法院的議題必然爭辯必要。他續指，覆核申請人往往會提出數條理據，縱使終院裁定政府敗訴，「很有（終院）只是接納可能甲乙丙丁（理據）中的一個」，可據此精準找出法例問題並改進。

葉劉淑儀另關注近年來司法覆核個案數字下跌，是否是因申請人更難申請法律援助。林定國表示，數字下跌理由繁多，法援的門檻是案件合理、具可爭辯性，門檻不高，相信市民司法覆核的權利不受影響。