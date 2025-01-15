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涉限制基本人權司法覆核案近5年政府勝率近七成　林定國：即使敗訴也助找不足 (16:30)

去年公屋平權案裁定同志方勝訴，房委會及律政司不服上訴，遭終院後續駁回，裁定房委會政策過度限制基本人權。律政司長林定國今日（15日）表示，近五年共有61宗指稱政府涉嫌過度限制基本人權的司法覆核申請，14宗還在等原訟法庭判決，42宗政府勝訴，佔69%，僅5宗政府敗訴，佔8%。他強調政府對勝算不高的官司仍堅持上訴，是因真誠相信有關法例未過度限制人權，亦需法庭對有關議題做出「終局性、權威性判決」，幫助政府「精準理解不足之處」，以重新修訂有關法例。

至於有關案件所致的支出，他透露，政府未有備存有關內部員工的開支，而招聘外判大律師的費用為平均每年389萬，敗訴令政府共支出92萬元訟費，勝訴合共獲得415萬訟費。

新民黨主席葉劉淑儀口頭質詢時，問及政府為何堅持對勝算不高的案件上訴，勞工界梁子穎則關注政府以何種機制確定是否上訴。林定國表示，政府有「一籃子」考慮因素，勝訴機率僅是其中一項，另須顧及整體公眾利益，尤其是部分政策涉及公共資源分配，影響深遠，他又強調法例均透過立法會審慎訂立，政府真誠相信符合人權自由，因此通常在司法覆核時均會「據理力爭」。

選委界簡慧敏關注政府財赤，日後是否可不就已敗訴的同類問題上訴，例如同性伴侶公屋權益等，以節省公帑。林定國指，終審法院機制上只接受具備廣泛性、重要性以及涉及公眾利益的上訴，毋需爭辯的議題的上訴申請會被拒，強調政府進入終審法院的議題必然爭辯必要。他續指，覆核申請人往往會提出數條理據，縱使終院裁定政府敗訴，「很有（終院）只是接納可能甲乙丙丁（理據）中的一個」，可據此精準找出法例問題並改進。

葉劉淑儀另關注近年來司法覆核個案數字下跌，是否是因申請人更難申請法律援助。林定國表示，數字下跌理由繁多，法援的門檻是案件合理、具可爭辯性，門檻不高，相信市民司法覆核的權利不受影響。

相關字詞﹕編輯推介 立法會 林定國 司法覆核 終審法院

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