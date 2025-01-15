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反恐第二案︳首被告警誡會面供稱無參與製作炸彈　曾目睹「山雞」「溝粉」 (16:31)

《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，案件今（15日）在高等法院踏入第35天審訊。庭上提到，首被告何卓為曾在警誡錄影會面稱，他向外號「山雞」的男子借出自己的單位後，目睹對方在單位內「溝粉」，估計「山雞」曾製作炸彈，惟自己沒參與其中，對方亦無直接表明打算製炸彈。另外，何指出「山雞」曾就明愛醫院爆炸案製作和放置炸彈，指對方事後聲言「上次明愛都做到啦，嚟緊嗰啲更加容易做到啦」。

控方指稱，本案次被告李嘉濱外號為「山雞」，第三被告吳子樂Telegram（Tg）帳號為「夠鐘改名」。而據庭上早前播出、2020年3月8日凌晨的警誡錄影會面片段，首被告何卓為透露曾借出大角嘴宏創坊單位予「山雞」和「夠鐘改名」擺放化學品，並收取數千元存倉費，但不清楚二人真名。

庭上今日繼續播放上述警誡會面片段，何卓為稱，他向「山雞」和「夠鐘改名」借出單位後，單位內出現不屬於自己的物品，包括透明玻璃瓶、刀和電磁爐，其中玻璃瓶載有粉末。何同時強調，「我唔清楚佢哋嘅計劃」，每當兩人在屋內「搞嘢」，他都會離開或「攤上床瞓覺」，沒參與其中。

同日下午何卓為跟警方錄取的第二和第三次警誡錄影會面。在第二次會面，何進一步提及，他向兩人借出的單位後，單位內的廁所版有被燒過痕跡，又稱曾在2020年1月和同年3月7日等，目睹「山雞」在單位內「溝粉」，估計對方曾製作炸彈，惟他「唔想去了解」詳情。

至第三次會面，何卓為提到，2020年1月醫護罷工其間，「山雞」曾對他提及會製作「飆好多煙嘅嘢出嚟」，導致醫護人員害怕和「返唔到工」，而同月27日明愛醫院爆炸案發生後，「山雞」曾在涉案群組表示「個煙彈成功咗」，認為「山雞」負責在事件製作和放置炸彈。

何卓為亦補充，一位名為「羅師傅」的人在明愛事件負責「睇水」，另有一位名叫「蕉」的人就事件給意見，表示「粉末要溝勻少少」，而他則在事發時「瞓緊覺」，事後才得悉事件。審訊明續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反恐條例

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