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謝展寰：禁餵野鴿新例生效後已發78張定額罰款　去年野豬傷人個案較前年降約八成 (15:20)

《2024 年野生動物保護（修訂）條例》去年8月1日起生效，將禁止餵飼野生動物的規定擴展至涵蓋野鴿，並將相關最高刑罰提高。環境及生態局長謝展寰表示，當局因應舉報於去年8月至12月共2380次巡查及18次聯合執法行動，發出78張定額罰款通知書。另外，當局於2024年共接獲1098宗野豬出沒或滋擾報告數字，並錄得7宗野豬傷人個案，比2022年的36宗下降約八成。

漁農界立法會議員何俊賢提出書面質詢，關注政府成立的跨部門禁餵執法工作小組的執法成效。謝展寰指出，各部門參與相關執法工作的前線人員共約870人，條例生效以來共接獲1368宗非法餵飼野鴿或野鳥的舉報。他續說，全港有42個野鴿聚集監察點，當中超過一半的野鴿數目為少於10隻的低水平，相關部門於監察點巡查約790次，並發出23張定額罰款通知書。

野豬方面，出沒或滋擾報告數字由2022年的1133宗跌至2024年的1098宗，野豬整體數目亦約1830頭減少至約900頭；2024年的滋擾黑點數目為15個，比2022年42個減少約64%。謝展寰形容本港野豬滋擾問題逐步得到改善，指出漁護署現正全面檢視現行的野豬管理策略及相關措施，並已委託野生動物管理專家協助，深入檢視並制定優化的野豬管理行動計劃，署方亦會在制訂新野豬管理行動計劃的過程中，參考內地及其他地區的經驗和做法，預計於今年上半年完成檢討工作。

相關字詞﹕編輯推介 野豬 野鴿 謝展寰

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