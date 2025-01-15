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消委會指電動輪椅月租差異大　倡仿效海外對電動輪椅限速 (13:19)

電動輪椅日趨普及。消委會調查10間電動輪椅服務機構，其輪椅租賃服務價格參差，周租租金最多差4倍，月租租金最大差逾6倍。消委會建議當局明確要求電動輪椅的品質安全，並規管其使用，如須令輪椅符合國際安全標準、使用者須購買保險、限制最高行駛速度等。

消委會建議，參考海外對電動輪椅限速，舉例英國、新加坡均限制電動輪椅在行人路速度不得超過6公里每小時，並強調在道路上高速行駛或會對其他道路使用者構成危險，電動輪椅使用者亦須為此負責。消委會亦提醒，現時《道路使用者守則》所載有關行人須遵守的規則和指示，大部分也適用於輪椅使用者，而根據《簡易程序治罪條例》規定，任何人無合法權限或解釋而在公眾地方罔顧後果或疏忽地駕駛，或其駕駛速度或方式對公眾產生危險，可被罰款2000元或監禁3個月。

至於租用電動輪椅的價格，消委會表示，根據10間電動輪椅服務機構資料，包括6間非牟利機構和4間商業機構，周租價格介乎200至800元，租金最低的是復康資源協會，最高的是鉑康醫療用品有限公司以及星之輪椅；月租價格介乎400至2500元，租金最低的是香港復康諮詢協會，最高的是文化村（Whill HK）。消委會提醒，除租金外，應就電動輪椅的功能、輕便程度、折舊程度等多作比較選擇適合的款式，部分非牟利機構僅供應捐贈的舊輪椅，商業機構可能本身是代理商或零售商，輪椅質素有參差。

至於輪椅運送及維修，有4間不設運送輪椅服務，包括香港復康諮詢協會、復康資源協會、鉑康醫療有限公司及星之輪椅，其餘6間則會按地區收取運費；6間機構可上門檢修，包括3間則要求租用者自行把電動輪椅送回機構，如上門收取電動輪椅，租用者或需自付運費，香港復康諮詢協會則沒有提供維修服務。另外，6間非牟利機構均要求提供專業醫護人員的轉介信，或需接受職業治療師或物理治療師評估，才可申請租用電動輪椅，4間商業機構則沒有相關要求。

消委會又指出，並非每人都適合使用電動輪椅，有認知障礙或精神紊亂、任何肌肉不受控制及腦癎患者等六大類病者或不宜使用，應先接受專業醫護人員評估及訓練，待可以自行控制後，再決定租賃或購買，另應先了解家居環境及經常出入地點是否適合使用，舉例是否有充電插位、大廈出入口是否安裝斜台等。至於正在使用電動輪椅的人士，消委會提醒，出行前應確保輪椅狀態良好及扣好安全帶、控制速度，並杜絕自行改裝，夜晚出行時穿鮮亮反光衣服等。

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