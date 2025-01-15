陳勇倡向聯合國申請「世界美食之都」稱號　羅淑佩：參考其他城市經驗再研究 (12:34)

陳勇於書面質詢中問及2024年訪港旅客數字。羅淑佩指出，2024年訪港旅客人次穩步增長，全年訪港旅客數字近4500萬人次，符合預期。而在「一簽多行」個人遊簽注恢復後，去年12月內地訪港旅客超過310萬人次，平均每日超過10萬人次，較11月平均每日人次高17%。至於今年的預計訪港旅客數字，羅稱當局現正分析及評估不同因素，包括航空運力、匯率、環球經濟及旅客出行模式等，將適時公布。

陳勇亦關注當局如何宣傳香港的美食，羅淑佩說，局方透過多元化的宣傳方式及渠道，致力向全球推廣香港「美食之都」的地位，旅發局會透過社交媒體及網頁展示香港美食的多樣性和吸引力，亦會與不同國際電視頻道和串流平台合作，製作介紹香港美食的節目。她又說，旅發局支持及推廣多項美食及會展活動，展示香港充滿活力和多樣化的飲食景觀，相信有助於提升香港作為全球美食目的地的聲譽。