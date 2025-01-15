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消委會引國際電動車測試指續航與電池容量不成正比　同類電動車平均耗電量可差25% (12:25)

截至2024年11月，電動私家車佔整體私家車的約17%，而電動私家車佔新登記私家車的比例亦躍升至約7成。消委會引述國際消費者研究及試驗組織的汽車測試報告，指出不同品牌、同類別的電動車的平均耗電量可相差達25%，而續航距離最高則可相差逾1倍，電動車續航力與電池容量亦未必成正比，充電速度亦有所差異。其中耗電量最低者為豐田bZ4X，續航、充電速度最強的均為的保時捷Taycan Performance Battery Plus。

消委會指出，即使屬同一類別的電動車，能源效率差別亦可以很大，舉例同屬「大型家庭汽車」的樣本中，日產（Nissan）ARIYA每百公里平均耗電量最高，為21.3千瓦小時，最低者為豐田bZ4X，為17千瓦小時，相差達25%；且同類、耗電量相近的車輛，亦存在較大馬力差異，Tesla的Model Y Maximum Range每百公里僅耗電21.2千瓦小時，最大馬力有514匹，但日產ARIYA僅有218匹，相差逾1.3倍。

以測試中量得的平均耗電量推算，19款樣本的續航距離由252公里至570公里不等，其中續航表現最佳的樣本為保時捷Taycan Performance Battery Plus，最差樣本為FIAT的500e。測試另顯示，續航距離與充電池容量未必成正比，聲稱充電池容量最高（105.7千瓦小時）的寶馬i7 xDrive60，續航距離為546公里，只在全部樣本中排名第3；排名第2的平治EQE SUV 350+電池容量反而僅有90.6千瓦小時。

測試亦比較不同樣本以快速充電器將電量由10%充至80%所需的時間，消委會形容結果參差，由17分鐘至48分鐘不等，強調充電速度與電池容量亦未必有關，其中保時捷測試車充電最快。ORA的Funky Cat充電時長最長，但聲稱電池容量僅63.1千瓦小時，而電池容量相若日產ARIYA（63千瓦小時），只需32分鐘即可充八成電。

該測試涉及19款電動車，分別聲稱於歐美、內地及其他亞洲地區生產，售價由19.9萬至169.9萬不等，最大馬力介乎118匹至544匹，涵1款「城市小車」、8款「小型家庭汽車」、7款「大型家庭汽車」以及1款「行政人員汽車」，另有2款價錢最高的「豪華汽車」。其中總評最高的是「豪華汽車」中的保時捷、寶馬以及「行政人員汽車」平治，達四星半。

消委會提醒，即使屬同一型號，歐洲測試的樣本跟在本港出售版本的規格未必完全相同，消費者選購時應查詢香港版本的規格詳情，並親身試駕。

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