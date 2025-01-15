顏汶羽問盂蘭勝會參加者人數　文體旅局：去年逾5萬人參與 (12:29)

民建聯顏汶羽提出書面質詢，提到新冠疫情後盂蘭勝會的規模較以往縮減，關注當局如何推廣盂蘭文化。文體旅局回覆表示，2020年至2022年期間，盂蘭勝會的申請審批，以及參與人數規模，受疫情或申請團體自身因素所影響，分別有10個、8個及11個團體申請，參與人數為7000、4000及6800人。至於在2023年及2024年，申請團體增加至43及46個，分別涉及35960及52480人。

被問到會否設立國家級非物質文化遺產代表性傳承人的制度，支持在盂蘭文化領域有深厚造詣和影響力的傳承人，通過師徒制及工作坊等形式傳授有關技藝和經驗，文體旅局說，去年《施政報告》提出政府會於今年制定香港非遺代表作名錄項目傳承人的認定機制和準則，以確立及培養高質素的非遺傳承人，並會加強培訓及文化交流的工作。