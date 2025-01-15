消委會去年接179宗汽車充電投訴　包括突停充電、收「閒置費」 (12:38)

其中一宗投訴個案涉及充電站半夜停止充電，充電量不符合預期。投訴人在所住屋苑停車場充電站通宵充電，多次使用A公司每次收費約125元的12小時50千瓦小時計劃，計劃聲稱每小時最高提供6千瓦的電力，理應約8小時便達到50千瓦小時。但投訴人發現充電樁會在半夜突然停止充電，兩度充逾11小時仍不足45千瓦小時，惟早上發現後還須手動重啟充電，並要按時加按量收費。他遂向消委會投訴，希望A公司退還因充電不足而多收的款項。A公司回覆指，充電站受充電設備限制，系統會在電力驟降時觸發停止充電保護，導致充電不足，同意退還因充電不足而多收的款項，亦已完成系統和設施的更新。

第二個案中，公司B與停車場合作，向月租車位用戶推出輕量充電月費計劃，合約期為36個月，月費680元，並聲稱充電位與用戶比例1:1。但投訴人參加計劃後兩個月內兩度遇到無空置充電車位，向停車場職員求助不果，亦無法聯絡B公司客服，遂向消委會投訴。B公司稱，該停車場共有21位月租用戶參加計劃，停車場的21個車位已安裝充電樁，比例與承諾相符，惟充電樁無明確標示，部分時租車輛誤泊，現已在每個充電位張貼告示。

第三個案涉及投訴人涉及被收取大額閒置費。投訴人駕駛C品牌的電動車到商場內的C公司中速充電站，根據收費表，1小時充電收費應為14.6元，非一般會員價16.2元，投訴人泊車充電1小時40分鐘，結算時收費166.2元，包括遭收取每分鐘5元的閒置費，並達收費上限$150，另外16.2元為1小時充電服務費用。投訴人認為充電站並沒有張貼有關閒置費的收費告示，填寫應用程式資料時已明確標明電動車屬C品牌，理應享有充電優惠，要求公司退還多收費用但不果，遂向消委會求助。C公司解釋稱，應用程式有列明充電費和閒置費的收費安排，而客戶需要先輸入特定的「充電邀請碼」 進行驗證才可享有品牌優惠。投訴人仍不滿，重申張貼於充電站的收費表中未列明閒置費，亦不滿其收費過高，惟C公司堅拒退款。

消委會提醒，消費者應留意按充電量、充電時間、或包含一定充電量的月費計劃等不同收費方式，應事先了解條款細則和收費詳情，並保留交易憑據。對於不少公眾充電站均會收取閒置費或超時佔用費，消費者按時駛離充電位，並檢視常光顧的充電站的收費模式和收費。