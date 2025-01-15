消委會︳5款隨行杯公稱容量低於標示逾一成　膠製隨行杯保溫保冷功能較遜色 (11:19)

消委會在市面購買18款隨行杯樣本，包括7款配備吸管、11款一般隨行杯或咖啡杯款式，全部均附有杯蓋。試驗根據歐洲標準，將室溫水注入樣本內，直至距離關上後的杯蓋蓋底10毫米的位置，所量得容量為「公稱容量」。18款樣本之中，14款所量得的公稱容量低於標示3.33%至20.24%。差異最大的1款樣本為「PoleBear」，屬樣本中售價最低，其標示容量為420亳升，而量得的公稱容量只有335亳升，差距逾2成。即使將水位加至貼近、甚或浸泡着杯蓋部分，以量度「最大容量」時，「National Geographic」聲稱容量為600毫升的樣本，實際只量得532毫升，低於標示11.33%。

National Geographic 生產商回應指，產品標示的容量是沒有使用杯蓋的情况下量度，日後會考慮修正產品容量標示。海關表示，會作分析及跟進，會按個別案件的實際情况及相關證據判斷，如發現商品的容量聲稱抵觸《商品說明條例》，會採取適當執法行動。

保溫保冷方面，參考歐洲標準測試方法，各樣本注入不低於95°C 的熱水至公稱容量水平，以原有杯蓋封好後，放置在試驗環境下6小時。結果發現各樣本保溫效能差異大，以不鏽鋼樣本表現較突出，水溫仍超過 60°C；3款以塑膠物料製成的樣本水溫只有26.3°C至29.0°C。至於保冷，3款塑膠製樣本內的-1°C冷水在6小時後，升至與試驗環境溫度十分接近。

消委會認為，塑膠製造的隨行杯樣本在保溫保冷效能均較遜色，但不鏽鋼樣本亦非全數表現優異，反映物料不是唯一影響保溫保冷效能的原因，亦要考慮杯的容量、杯蓋密封程度、不鏽鋼物料的厚度等。