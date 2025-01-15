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消委會︳4K電視不同類型屏幕數碼廣播畫質差距不大　提醒留意網絡安全 (10:42)

消委會首次測試9款55吋超高清（4K）智能電視機，專家觀賞評審評分結果顯示，較貴的OLED樣本與價格偏中低的QD/Mini LED及LED類別樣本播放數碼廣播時畫質的差距不大；其中OLED屏幕在畫質上有優勢，較適合追求高畫質的消費者。消委會又發現，全部樣本數據傳遞均經過加密，惟部分條款難以理解、首次使用時未提供私隱設定的選項，提醒市民應視智能電視如同智能電話或電腦，使用時要留意網絡安全。

消委會測試的9款55吋4K智能電視，涵蓋3類顯像科技 ，有3款為OLED樣本、4款QD/Mini LED、2款為LED，售價介乎3890元至21980元。功能測試及評審由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，並委託歐洲的檢定中心進行，本港機電工程署則委託獨立實驗室進行能源效益及產品安全測試，全部樣本均通過相關安全測試。

測試結果發現，「樂聲牌」及「LG」的QD/Mini LED 樣本於偏側觀賞時亮度下跌較顯著；「樂聲牌」亦於防反光能力方面評分最低。音質測試方面，有4款樣本的音質清晰，涉OLED及QD/Mini LED樣本各2款；「創維」LED樣本音質較為薄弱，稍缺低音，評分較低。

另外，各樣本的測試結果符合其能源效益標籤要求，整體以OLED樣本使用時較耗電，3款的啟用功耗均超過73瓦；假設電視機每天待機20小時、啟動4小時，而每度電費為1.7元，各樣本的1年電費估算為134元至201元不等。消委會提醒，應留意使用遙控器關機機後，智能電視仍處於待機狀態，如欲節省待機耗電，應將插座電源關閉。

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