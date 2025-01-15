消委會︳4K電視不同類型屏幕數碼廣播畫質差距不大　提醒留意網絡安全 (10:42)

消委會測試的9款55吋4K智能電視，涵蓋3類顯像科技 ，有3款為OLED樣本、4款QD/Mini LED、2款為LED，售價介乎3890元至21980元。功能測試及評審由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，並委託歐洲的檢定中心進行，本港機電工程署則委託獨立實驗室進行能源效益及產品安全測試，全部樣本均通過相關安全測試。

測試結果發現，「樂聲牌」及「LG」的QD/Mini LED 樣本於偏側觀賞時亮度下跌較顯著；「樂聲牌」亦於防反光能力方面評分最低。音質測試方面，有4款樣本的音質清晰，涉OLED及QD/Mini LED樣本各2款；「創維」LED樣本音質較為薄弱，稍缺低音，評分較低。

另外，各樣本的測試結果符合其能源效益標籤要求，整體以OLED樣本使用時較耗電，3款的啟用功耗均超過73瓦；假設電視機每天待機20小時、啟動4小時，而每度電費為1.7元，各樣本的1年電費估算為134元至201元不等。消委會提醒，應留意使用遙控器關機機後，智能電視仍處於待機狀態，如欲節省待機耗電，應將插座電源關閉。