壹傳媒涉違契案| 黎智英與前高層上訴　稱「力高」業務與報業有關　只共用處所一少部分 (21:30)

上訴人被告黎智英（75歲）和黃偉強（61歲）分別被指1998至2020年間向科技園隱瞞違契使用駿盈街8號處所壹傳媒大樓，意圖詐騙科技園，導致蘋果日報印刷及或力高顧問獲利，或令科技園蒙受不利。黎另被頒令取消擔任公司董事資格8年及罰款200萬元，他今就定罪和刑罰上訴，黃則只就定罪上訴。

原審的區域法官陳廣池裁決時指，力高屬私人性質，提供管理顧問業務，與報業無關。代表黎智英的辯方大律師陳政龍陳辭指，壹傳媒動畫有限公司由力高持有，黎會透過力高給予資金營運，以製作動「動新聞」，力高僱員亦會向壹動畫提供會計服務。陳稱，力高是蘋果印刷其中股東之一，持有49%股份，難說得上力高與報業無關。

陳政龍續指，租契無訂明處所必須用於「指明用途」，即出版和印刷報章及雜誌，以及當處所用於非指明用途時的後果，控方的指控聚焦於處所的佔用。陳提到「佔用」應指將原本的處所佔用人被排除，力高高是與壹傳媒「共享」處所；而因披露責任屬牌照申請程序的一部分，《蘋果》從來無替力高向科技園申請牌照，因此無披露責任，不構成隱瞞或欺騙。

代表黃偉強的資深大律師黃佩琪補充，陳官形容黃為「高級大打雜」，他負責代表力高與科技園溝通，但這並不代表黃在集團有營運和決策權，他只是聽命於董事局和時任營運總裁周達權。答辯方、刑事檢控專員楊美琪回應，本案關鍵在於力高使用土地前需事先取得科技園的同意。聆訊明續。