孫玉菡：召集不同地盤層級舉行「武林大會」檢視施工風險 (17:03)

勞福局局長孫玉菡今午見記者稱非常關注事件，將從4大方各跟進，包括針對意外發出停工通知書、深入調查；進行住港大型棚架巡查；透過職安網站及手機應用程式發出警示；並會盡快找承建商、棚業、玻璃幕牆業界、地盤不同層級共商，檢視施工程序工序及流程是否存在風險因素，並討論如何改善。

他又指，經修訂的《竹棚架工作安全守則》去年10月生效，認為守則清楚，如業界遵守不會出問題，但在棚架上工作的工友涉多個工種，故要找各業界及地盤層級共商、檢視施工流程。

職安健條例去年已修訂，若違反有關法例而情節嚴重者，可循公訴程序作出檢控，最高可被判罰款1000萬元及監禁兩年，孫認為相關最高罰則較已大幅提高，有阻嚇性，當局也會繼續著力推廣地盤安全文化。

至於今早藍田連德道康華苑對開山坡地盤一部挖泥機滾下，路邊隔音屏及山泥隨之塌下，壓中一輛途經食環署外判垃圾車，孫表示密切關注事件。