三銀行今起換新鈔 有市民換「金牛」封利是給子女 (16:26)

中銀、渣打及滙豐銀行今起至周三（16日）都會提前於早上8時營業，以便利市民兌換新鈔，匯豐客戶可於早上前往分行即場取籌，同日指定時間到該分行兌換新鈔，未取籌或網上預約者，亦可於分行兌換「迎新鈔」。

記者今早在旺角匯豐銀行觀察，不少市民在銀行外排隊等候兌鈔，在場有多位銀行職員提供協助及指示，有市民在櫃檯點算鈔票；亦有市民面露高興神情，向記者證示新鈔。

市民彭女士稱，自己兌換了50元及100元的新鈔，與女兒合共兌換1萬元，希望能開心過農曆新年。

滙豐香港區財富管理及個人銀行分區網絡聯席主管陳綺筠稱，新鈔數量較往年有輕微增長，相信有足夠「迎新鈔」應付市民需求，銀行指定櫃員機以及3間流動銀行，總共21個地點會提供相關服務。