中大發現乾眼症抑制劑可助治療子宮內膜異位症　人工智能助發現新治療靶點 (17:01)

中大醫學院婦產科學系臨牀副教授鍾佩樺表示，子宮內膜異位症是指子宮內膜組織在子宮外部生長，主要病徵是腹部不適，部分患者會出現下腹及盆腔疼痛。患者的月經週期和生育能力受影響，更有演變卵巢癌風險。由於成因不明，現時尚未有根治方法。患者主要透過止痛方式和進行荷爾蒙治療以減輕症狀，情况嚴重者或需手術切除異位組織和囊腫。

研究團隊與本地一所人工智能生物醫學科技公司合作，利用AI輔助系統，分析了437宗子宮內膜異位症個案及216宗正常個案的表達基因數據，最後確定兩個子宮內膜異位症的非荷爾蒙類新治療靶點，包括一種調節免疫及抑制炎症過程的「環腺苷酸結合蛋白2」（GBP2）和負責細胞增殖和生物訊號傳導的「造血細胞激酶」（HCK）。

研究團隊利用子宮內膜異位症的小鼠模型驗證，當消除小鼠體內的GBP2 和HCK 蛋白後，發現異位內膜組織的體積和重量明顯減少，及抑制病變組織細胞的增長，更令部分病變組織細胞死亡。研究結果已於國際科研期刊《Advanced Science》發表。

團隊同時利用AI系統發現用於治療乾眼症的抑制劑有潛力「舊藥新用」，用於治療子宮內膜異位症。團隊透過小鼠實驗證實，整合素B2（ITGB2）抑制劑可有效抑制異位內膜組織生長。

領導研究的中大醫學院婦產科學系教研室主任及教授黃志超表示，透過人工智能發現新藥，更可以大大縮短藥物研發的過程和時間，整個研究歷時半年，又因有關抑制劑已獲美國食品藥物管理局批准，下一步可直接開展臨牀試驗，令新藥更快應用於病人身上。

鍾佩樺表示，長期服用荷爾蒙會有副作用，而新藥屬非荷爾蒙藥物 ，並可針對處理炎症情况。黃志超補充，現時有關用於治療乾眼症的藥物花費約為每月1500至2000元。