精神健康研究揭Z世代焦慮抑鬱嚴重　促加強支援 (14:14)

香港樹仁大學顧鐵華費肇芬伉儷跨學科循證實踐及研究中心聯同中大、浸大、嶺大及香港高等教育科技學院，進行縱向心理創傷的抗逆力研究。在2023至2024年間，透過街頭採樣、全港網上問卷等調查10,136名香港市民。

樹仁大學行政副校長周德生說，研究所得的世代趨勢與全球相近，例如年青人抑鬱和焦慮症狀較高，認為與Z世代較願意分享自己情緒狀態，更意識到困難，以及關注個人心理健康有關。他建議，相關組織應針對年輕人提供心理健康服務，學校亦須加強心理輔導，同時增設情緒教育和逆境教育。

樹仁大學副校長 （研究院）鄧素琴表示，每個年齡層隨成長及人生經歷，有一定心理變化，但認為不可忽視世代當前所面對的家庭、學校、社會及工作影響因素，「我們不可以話等到他長大了、自然好返，就不理會」，提倡及早察覺、預防及介入，並增強如個人抗疫力和情緒調節等保護因素。

研究亦涵蓋各世代面對的重大創傷，顯示過去一年，逾半市民曾遭遇心理創傷，事件分別為，親人去世或離婚（36.1%）、目睹死亡或嚴重傷害事件（18.7%）、兒童虐待受害者（14%）、受暴力對待（11.4%）。分析顯示，Z世代遇到的創傷普遍比其他世代較少，但過去一年近1成（9.4%）Z世代年輕人，以及逾一成（12%）長者曾受暴力對待。

問卷設計上，鄧素琴說研究首階段主要收集基數，故只跟隨國際研究量表進行，又稱未來將考慮加入有關社會現況的問題。