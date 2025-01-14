女子認毁國慶橫額及海報　辯方求情稱因延誤治療所致　不涉政治 (14:10)

原被控8項刑事毁壞罪及一項「管有適合作非法用途工具」罪的被告林可恩（64歲，退休人士），早前還押小欖精神病治療中心，以待專家審視是否適合答辯。有關報告最終指被告適合答辯，被告今在閩南話傳譯協助下，承認5項刑事毁壞罪，其餘三項刑事毁壞罪和「管有適合作非法用途工具」罪獲撤回。

被告承認的5項刑事毁壞罪指稱，被告去年10月3日在荃灣爵悅庭附近行人天橋、楊屋道街市、沙嘴道遊樂場、荃灣官立中學、悅來酒店，以及荃灣天主教小學一帶，損壞屬於民政事務總署的47幅橫額和兩幅海報，以及3幅民建聯及工聯會的橫額。

辯方求情指，被告自2002年起有精神病紀錄，一直以來有複診和服藥，惟自一年前起，她開始對複診和服藥感到抗拒，同年被告原本擔任研究助理的幼子辭職照顧母親，強調家人一直嘗試監管被告。

就案發當日的事情，辯方指出，當天被告聽到有聲音著她「劃啲橫額」，被告終無法抵受，並干犯本案。辯方稱，明白涉案橫額及海報「敏感」，但強調本案不涉政治，只因被告耽誤複診和服藥釀成，希望法庭判處已還押小欖近3個月、目前情況穩定的被告即時釋放的刑期。

署理主任裁判官鄭念慈表示，接納家人關心被告並提供照顧，但他們的努力顯然不足，否則被告不會犯案。鄭官又指，被告非赤手空拳行事，認為她須根治身體問題，終下令將本案押後至1月28日判刑，以待進一步索取精神科報告和感化報告。