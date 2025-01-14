三成受訪「港漂」感本港生活及民生規管愈來愈多　張欣宇：積極有為不代表事無大小都管 (14:09)

調查去年去年12月中起舉行，12月29日結束，在網上收集約800名「港漂」意見，了解其在港定居生活的情況、對本港經濟、文化、公共政策等議題的看法。受訪者年齡逾8成為35歲以下，其中52%在港工作，其餘48%則在港讀書，約一半正修讀學士或碩士課程。

收入方面，在港工作的港漂中，67%在職受訪者月薪超過2萬元，14%更達到5萬元以上；行業分布上，金融及教育業最受歡迎，其次是保險及IT行業。

調查發現，逾6成受訪者來港是為了求學，受訪者認為，香港與國際接軌的教育模式及排名世界前列的大學是最吸引來港的原因；而選擇來港工作的原因中，44%認為香港薪資較高，29%看好香港發展前景，22%則嚮往香港生活。

調查亦指逾8成受訪者對香港前景持正面態度，39%表示與內地往來匯款不便，32%擔心經濟週期對就業的影響。

青年港漂總會發起人莊詠琳稱，自己未有感受到本港民生管控增加，「我覺得香港都非常自由」，又表示中國近十多年在電商運營、創科如AI的應用，本港相比之下落後5至10年，如可吸引到國內的青年來港發展，對本港經濟轉型，「是一個很好的動力」。

張欣宇表示，政府的「積極有為」應反映在產業及規劃層面，「轉型成服務型政府」，民生方面及微觀經濟運作上要「小心不要越管越多」。

他舉例控煙工作重點應在減少其對「不喜歡的人的影響」及教育工作，惟始終有少部分人有吸煙習慣，「是不是完全不能容納？」，認為本港應「有空間用得下不同喜好的人、不同取態的人」，而非「不是主流的一種價值觀或主流認可的行為，就算你不犯法，我都要將它變成是一種犯法」。

吳傑莊引述調查則稱，47%受訪者擔憂本港產業過於單一，創新產業不足，而政府的規管也使香港多元化優勢逐漸減退，令很多港漂選擇回內地發展，認為政府推出政策時不應過於嚴厲，如去年提出的控煙十招，應該「減辣」並視乎社會情況分階段推出。

吳傑莊表示，本港創新行業或較內地缺乏，舉例本港無很多造船、航天產業等，令相關專才未能在港應用技術。他又指支持本港的控煙工作，但「他們（港漂）有少少concern控煙工作」，又聽聞有外國會議計劃在港舉辦前，但相關人士向他查詢「你們是不是要禁止所有的電子煙？」，冀當局小心執行。

調查亦顯示，對於港府近日提出有意禁止加味煙，大部分受訪者認為現時不是推行的合適時候，有16%認為政策太過嚴厲，另有16%擔憂會影響內地旅客或人才來港。至於全禁電子煙，亦有過半認為現在未是時候推出。