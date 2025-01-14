許金山案陪審團退庭商議　官：若認定許放置瑜伽球應裁罪成 (13:09)

中大麻醉及深切治療學系時任副教授許金山涉以充滿一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女，被控兩項謀殺罪，高院陪審團今日（14日）退庭商議裁決。法官引用小說《福爾摩斯》的名言指，「排除所有不可能的事，剩下的即使多不可能，都一定是真相」。法官表示，即使陪審團認為用瑜伽球殺人是不可能的事，若認定許金山將瑜伽球放在車上，便要裁定許金山罪成。
許金山的妻子黃秀芬及次女許儷玲2015年5月22日被發現在私家車昏迷死亡，許被指以一氧化碳毒殺妻女。暫委法官祁彥輝今繼續引導陪審團，指有證據顯示人體吸入過量一氧化碳，會與紅血球的血紅蛋白結合，形成碳氧血紅蛋白，阻礙血液吸收氧氣，最嚴重可以致死。
法官引述自辯證供指，許金山供稱利用一氧化碳做研究，探討如何治療一氧化碳中毒的病人，但承認未得到倫理委員會許可下做動物實驗。法官向陪審團表示，他們不用單獨考慮每一項議題，即使陪審團信納許的實驗真確，也可以裁定許以一氧化碳殺妻。
法官提及，許金山曾形容一氧化碳實驗是自己退休前最重要工作之一，但案發後經歷父親患病和家庭變故，許沒有繼續實驗。法官稱陪審團可以考慮許父患病，是否許不重啟實驗的原因。法官引導陪審團完畢，陪審團今早11時33分起退庭商議。
法官散庭前引述《福爾摩斯》的名言指，「排除所有不可能的事，剩下的即使多不可能，都一定是真相」(when you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth)。法官表示，若陪審團在亳無合理疑點下，肯定許金山將瑜伽球放在車上，就要裁定許罪成。