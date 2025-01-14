許金山案陪審團退庭商議　官：若認定許放置瑜伽球應裁罪成 (13:09)

許金山的妻子黃秀芬及次女許儷玲2015年5月22日被發現在私家車昏迷死亡，許被指以一氧化碳毒殺妻女。暫委法官祁彥輝今繼續引導陪審團，指有證據顯示人體吸入過量一氧化碳，會與紅血球的血紅蛋白結合，形成碳氧血紅蛋白，阻礙血液吸收氧氣，最嚴重可以致死。

法官引述自辯證供指，許金山供稱利用一氧化碳做研究，探討如何治療一氧化碳中毒的病人，但承認未得到倫理委員會許可下做動物實驗。法官向陪審團表示，他們不用單獨考慮每一項議題，即使陪審團信納許的實驗真確，也可以裁定許以一氧化碳殺妻。

法官提及，許金山曾形容一氧化碳實驗是自己退休前最重要工作之一，但案發後經歷父親患病和家庭變故，許沒有繼續實驗。法官稱陪審團可以考慮許父患病，是否許不重啟實驗的原因。法官引導陪審團完畢，陪審團今早11時33分起退庭商議。

法官散庭前引述《福爾摩斯》的名言指，「排除所有不可能的事，剩下的即使多不可能，都一定是真相」(when you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth)。法官表示，若陪審團在亳無合理疑點下，肯定許金山將瑜伽球放在車上，就要裁定許罪成。