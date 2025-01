許金山案陪審團一致裁定兩項謀殺罪成　被即時判處終身監禁 (15:23)

法官在引導陪審團時引用小說《福爾摩斯》的名言指,「排除所有不可能的事,剩下的即使多不可能,都一定是真相」。法官表示,即使陪審團認為用瑜伽球殺人是不可能的事,若認定許金山將瑜伽球放在車上,便要裁定許金山罪成。

許金山的妻子黃秀芬及次女許儷玲2015年5月22日被發現在私家車昏迷死亡,許被指以一氧化碳毒殺妻女。暫委法官祁彥輝今繼續引導陪審團,指有證據顯示人體吸入過量一氧化碳,會與紅血球的血紅蛋白結合,形成碳氧血紅蛋白,阻礙血液吸收氧氣,最嚴重可以致死。

法官引述自辯證供指,許金山供稱利用一氧化碳做研究,探討如何治療一氧化碳中毒的病人,但承認未得到倫理委員會許可下做動物實驗。法官向陪審團表示,他們不用單獨考慮每一項議題,即使陪審團信納許的實驗真確,也可以裁定許以一氧化碳殺妻。

法官提及,許金山曾形容一氧化碳實驗是自己退休前最重要工作之一,但案發後經歷父親患病和家庭變故,許沒有繼續實驗。法官稱陪審團可以考慮許父患病,是否許不重啟實驗的原因。法官引導陪審團完畢,陪審團今早11時33分起退庭商議。

法官散庭前引述《福爾摩斯》的名言指,「排除所有不可能的事,剩下的即使多不可能,都一定是真相」(when you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth)。法官表示,若陪審團在亳無合理疑點下,肯定許金山將瑜伽球放在車上,就要裁定許罪成。