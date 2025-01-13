港大醫學院創「人類呼吸道類器官模型」成功繁殖鼻病毒C型　加快疫苗及藥物開發 (20:51)

港大醫學院研究團隊與Hans Clevers教授合作，用7年時間建立全球首個源自肺成體幹細胞及鼻腔上皮細胞的呼吸道類器官培養系統。團隊通過長期擴增培養類器官並誘導其分化，建立成熟的鼻粘膜、氣道和肺泡類器官。這個呼吸道類器官培養系統讓科學家能夠在實驗室，高效穩定地重建和擴增整個人類呼吸道上皮，重現人體呼吸道感染的生物過程，成為研究呼吸道生物學及相關疾病的理想工具。

港大醫學院研究團隊利用以上高度模擬人類呼吸道上皮的呼吸道類器官模型對HRV-C進行連續傳代培養，並闡明病毒與宿主之間的相互作用機制。研究發現，氣道類器官和鼻粘膜類器官對HRV-C具有高度易感性，能有效從臨牀樣本分離出病毒。在一種小分子化合物介導的免疫抑制條件下，氣道類器官可以支援HRV-C的連續傳代培養，而鼻粘膜類器官則在無需任何干預情况下實現該病毒的連續傳代培養。

研究團隊發現鼻粘膜類器官對HRV-C的感染敏感性高於氣道類器官，這可能源於氣道類器官有更強的先天免疫反應。研究亦展示了基於呼吸道類器官的HRV-C感染模型在抗體阻斷實驗和藥物篩選中的應用，這項創新模型可用於HRV-C疫苗和抗病毒藥物的研究和開發。

周婕指出，研究結果揭示人類呼吸道類器官在研究HRV-C病毒方面展現出其他生物模型無可比擬的獨特優勢。她說成功培養這種過去難以培養的病毒，有助深入剖析病毒與宿主之間的相互作用機制，對開發疫苗和抗病毒藥物非常重要。

她說研究不僅為HRV-C病毒的探索開創新途，也為其他難以培養的人類病毒提供新研究方向，而通過類器官模型，研究人員能夠更好地模擬病毒感染，評估藥物成效，並加快疫苗和治療方案開發，以應對病毒持續演化對公共健康可能帶來的威脅。研究成果已在國際期刊《自然通訊Nature Communications》發表。