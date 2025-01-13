甯漢豪訪問廣州 簽建築人才開發意向書 指深化合作助力大灣區發展 (20:31)

甯與住建廳廳長張勇會面，雙方去年簽訂了《加強粵港建築及相關工程領域合作意向書》，在各個合作項目均取得進展，今日雙方就鞏固和開拓合作交流意見，包括持續便利香港企業及專業人士在大灣區開展業務；選取大灣區合適項目採用香港工程管理模式；加强粵港兩地在經驗分享、標準共建等方面合作，以及合作促進「組裝合成」組件的通關安排。她感謝住建廳一直以來對發展局工作的大力支持，積極推動兩地建造行業的交流和合作。

甯及後與人社廳廳長杜敏琪舉行座談，並簽署《關於建築人才開發合作意向書》。局長表示，意向書的簽訂標誌著兩地在推動建造業人才培養邁向更高台階，未來雙方會就建造業各個專業界別的職稱評價、為技術工人建立「灣區標準」推行「一試多證」，以提升培訓及技術質素等合作範疇深化合作，讓香港更好發揮獨特優勢，透過內聯外通，助力引才聚才育才，推動香港建造業為整個大灣區的高質量發展作出貢獻。

甯亦藉此行參觀了廣東省城市技師學院，了解學院作為世界技能大賽培訓基地的最新發展。