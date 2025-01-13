明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

甯漢豪訪問廣州 簽建築人才開發意向書 指深化合作助力大灣區發展 (20:31)

發展局長甯漢豪今日（13日）前往廣州，拜訪廣東省住房和城鄉建設廳（住建廳）及廣東省人力資源和社會保障廳（人社廳），並和人社廳簽署《關於建築人才開發合作意向書》。今天會面深化兩地在建造工程領域多方面合作，助力大灣區高質量發展。

甯與住建廳廳長張勇會面，雙方去年簽訂了《加強粵港建築及相關工程領域合作意向書》，在各個合作項目均取得進展，今日雙方就鞏固和開拓合作交流意見，包括持續便利香港企業及專業人士在大灣區開展業務；選取大灣區合適項目採用香港工程管理模式；加强粵港兩地在經驗分享、標準共建等方面合作，以及合作促進「組裝合成」組件的通關安排。她感謝住建廳一直以來對發展局工作的大力支持，積極推動兩地建造行業的交流和合作。

甯及後與人社廳廳長杜敏琪舉行座談，並簽署《關於建築人才開發合作意向書》。局長表示，意向書的簽訂標誌著兩地在推動建造業人才培養邁向更高台階，未來雙方會就建造業各個專業界別的職稱評價、為技術工人建立「灣區標準」推行「一試多證」，以提升培訓及技術質素等合作範疇深化合作，讓香港更好發揮獨特優勢，透過內聯外通，助力引才聚才育才，推動香港建造業為整個大灣區的高質量發展作出貢獻。

甯亦藉此行參觀了廣東省城市技師學院，了解學院作為世界技能大賽培訓基地的最新發展。

相關字詞﹕發展局；甯漢豪

上 / 下一篇新聞