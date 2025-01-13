【有片】啟德醫院地盤塌棚架11傷　傷者晾在棚上 消防確認無其他人被困 (21:42)

根據政府新聞處指，11名傷者包括7男4女，至晚上7時許，4名危殆傷者中，1名女子留醫伊利沙伯醫院，另外1男2女留醫聯合醫院。

消防處高級消防隊長陳振維指，下午4時許接報承昌道有棚架倒塌，消防人員3分鐘後到場，並調派14輛消防車及17輛救護車到場，消防處共出動65名消防員及救護員，並派出災難應變救援隊。現場是一個15層樓高的啟德新急症醫院建築地盤，興建中的腫瘤科大樓一幅約20米乘以60米棚架倒塌。事故共有11名傷者，其中1人被困。消防到場後，首先將10名無被困傷者帶去安全位置，至於被困傷者晾在倒塌棚架上，離地約5米，消防於現場設置安全繩，將傷者吊運，再用抬牀將他送到安全位置，過程約1小時。事故中，另有約70人自行疏散。救出所有傷者後，消防拆開棚架搜索，確認沒有其他人被困。

高級救護主任陳家騏指，11名傷者中兩人傷勢嚴重，主要骨折，另外9人主要為身體多處擦傷，全部人送院時清醒，分別送往伊利沙伯醫院及聯合醫院治理。

警方東九龍總區重案組高級督察李嘉偉指，基於案件嚴重性，案件交重案組接手，警方會聯同其他部門包括勞工處跟進，調查棚架倒塌原因以及了解有無人要為事件負上刑事責任。

根據香港建造業總工會提供的片段，見到意外後，一名穿黃色衣服的工人趴在地上，有工友拍他，但他沒有反應；另有一名穿紅色衣服的工人晾在竹棚上。