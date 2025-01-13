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黎智英案︳曾向員工稱要反映「反建制陣營」感受　黎智英否認屬編採指示 (18:56)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案踏入第118日審訊。庭上提到，黎智英曾向員工發信息稱，樓價和社會價值觀扭曲，加上「建制舔共的無恥」等情况，令市民承受很大壓抑，《蘋果》應盡量擔當為市民發聲和出氣的角色。黎否認藉上述信息向員工發編採指示，惟法官杜麗冰質疑，當時黎著員工反映「反建制陣營」的感受，「這不是編採指示嗎？」黎否認。

辯方今午向法庭表示，黎智英今早在庭上讀畢涉案Slack通訊平台信息，然後就當中內容發問。據辯方展示的資料，2020年1月7日，黎在Slack向員工發信息稱，「以後中國新聞深化報道很重要，因中國舉動對香港影響只會越來越大」。辯方問到，當時黎是否向員工下達編採指示？黎否認，稱只是向員工提出更有效的新聞資訊搜集（gather）方式。杜官聞言後指出，上述信息跟收集新聞關係不大，質疑黎當時向員工下指示，惟黎重申，該信息與收集新聞有關。

另一方面，辯方續就2020年12月1日播出的最後一集《Live Chat with Jimmy Lai》發問。黎在該集節目提及，美國拜登政府跟中國作貿易談判時，可把香港和維吾爾人的人權議扣連其中，作為談判前提。黎否認鼓吹拜登政府對中國展開敵對行動，強調「人權並非敵對」，又指人權議題屬國際事務。

此外，黎智英在該集節目回應觀眾提問時指，「如果我哋真係唔係繼續去抗爭......我哋最後唔係變成香港，唔係變成大陸嘅一個城市，而係變成新疆，或者甚至比新疆更大鑊」。

在杜官詢問下，黎稱發表上述言論時「還沒想好」在《港區國安法》下的抗爭方式。之後另一法官李素蘭追問，上述《Live Chat》觀眾會如何解讀「抗爭」一詞？黎稱「任何（解讀）方式都可以」。黎重申無在節目呼籲他人抗爭，僅向觀眾講述個人意見。審訊周四（16日）續，料辯方當日完成主問。

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