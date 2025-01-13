許金山案法官續引導陪審團　料最快明日退庭商議 (18:38)

許金山的妻子黃秀芬及次女許儷玲2015年5月22日被發現在私家車昏迷死亡。暫委法官祁彥輝今繼續引導陪審團，指友人形容許妻為人樂觀，同學形容次女熱情幽默，陪審團可考慮妻女是否具自殺意圖。法官強調，無人知道涉事瑜伽球為何擺入車廂，控方具舉證責任證明許金山是放置瑜伽球的人，辯方毋須證明自己清白，陪審團須小心考慮。

法官引述自辯證供指，許金山供稱妻子害怕蟲鼠，猜測妻子自行把瑜伽球帶入車內殺鼠和滅蟲；許亦自稱是嚴父，估計次女受學業壓力和家庭糾紛困擾，決定用瑜伽球自殺。

法官笑言，辯方品格證人形容許金山聰明可靠，是一名出色演說家，陪審團連日聽取許的結案陳辭，可考慮他的演說水平。法官又指，陪審團曾閱讀許的學術履歷，而許案發時沒有刑事案底，代表犯罪傾向較低。法官未完成引導陳辭，聆訊明續。