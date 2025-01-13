七成LGBQ+受訪者想與同性伴侶結婚　 中大學者促政府及早訂立替代法律框架 (18:31)

對於社民連岑子杰早前就香港法律不承認同性伴侶關係的司法覆核，2023年9月獲終審法院裁定部分勝訴，並要求政府兩年內訂立替代法律框架。孫耀東表示，至今仍未見政府有更多行動，盼當局可及早提供更多框架資料，例如核心權利定義等，予公眾討論。他說，是次研究中逾一成隨機穩定關係的受訪者中，已透過海外婚姻及免飛線上婚姻，或民事結合確立同性關係，「如果政府選擇不想這班人的狀况，好似不太負責任」。

中大在2023年5月至8月期間經網上問卷調查，在908名LGBQ+受訪者中，一半人正處於穩定或法定的同性關係中。當中70%處於穩定同性關係的受訪者表示，想或非常想與其同性伴侶結婚。而處於穩定關係的受訪者中，年輕的受訪者較年長的受訪者，更傾向表示想或非常想與其同性伴侶結婚。

在455位處於穩定/法定同性關係的受訪者中，約94%人表示擔心如果他們其中一人出事，醫院不承認他們或其同性伴侶。同時54%受訪者擔心與同性伴侶的關係會負面影響其獲得或保住工作的機會。

另有146位有LGBQ+孩子的受訪家長中，7成非常擔心因為孩子是LGBQ+，在年紀大的時候沒有人照顧。另有62%人表示，同意或非常同意香港應該在法律上承認同性婚姻；28%持中立態度；10%不同意/非常不同意。