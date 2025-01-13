食安中心：減鈉點心味道依然　籲業界改配方更健康 (18:22)

食安中心與中華廚藝學院合作製作點心樣本。學院耗時9個月研究蝦肉燒賣及豉汁排骨的配方，製作出接近市面鈉含量（每100克含600毫克鈉）的標準樣本，以及鈉含量較標準樣本減約一至兩成（每100克約含400至500毫克鈉）的減鈉樣本。

中心後於去年3至4月經電郵招募72名市民參與三角測試，試食標準及減鈉配方點心樣本，以評估兩者味道是否存在差異，其中分別有15人和13人正確識別出蝦肉燒賣和豉汁蒸排骨的不同樣本。因最少需有32名參與者正確識別出不同樣本才可反映樣本味道存在顯著差異，結果顯示標準及減鈉配方點心未有可察覺的味道分別。

中心高級醫生（風險評估）岑健昌解釋，因研發點心樣本配方需時，故只選取兩款相對較受歡迎，以及含有較高鈉的點心作測試樣本，又視今次測試為未來研究的起步點。被問到為何不購買市面點心作標準樣本，岑指不同點心師傅製作的點心鈉含量都有「上上下下」，但學院製作的標準樣本可貼近平均鈉含量水平，方便進行測試。

周楚耀表示，進食過多鈉或會增加患上高血壓的風險，可致心臟病、中風和腎衰竭等疾病，重申成年人每日的鈉攝取量應少2000毫克。他提醒市民可要求食肆把食物與醬料分開送上，先品嘗食物味道才蘸醬料，並可逐漸減少食用偏鹹的食物，適應較清淡的口味。針對業界，他亦建議餐廳選用鈉含量較低的配料，舉例可用八角、辣椒等天然配料作調味，將按業界反應再決定是否增加未來研究點心樣本款式。