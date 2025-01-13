去年1月至11月錄得逾8.6宗罪案升3.9%　鄧炳強：因假冒客服詐騙案增加 (17:53)

詐騙案錄得8.7%的升幅，以網上騙案佔最多，當中網上購物騙案數字較前年同期升26.9%；釣魚、網上投資及網上情緣均錄得跌幅。電話騙案數字則急升172.8%至5168宗，其中假冒客服騙案佔5032宗，騙徒偽裝成微信支付、支付寶等平台的客服人員，聲稱要扣除款項以騙取受害人個人訊息及要求轉帳。鄧炳強提到，警方曾於去年8月搗破4個行動中心並拘捕11人，相關騙案數字由7月高峰期的1111宗，跌至11月的517宗。

「依托咪酯」2月14日起列為毒品

另外，鄧炳強表示，政府計劃於2月14日修改相關附屬法例，刊憲將依托咪酯列為危險藥物、即毒品，法例同日生效，屆時非法管有或吸食含依托咪酯的「太空油」，最高刑罰為監禁7年及罰款100萬元，販運或非法進口的最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。他表示，當局發現由去年上半年起，涉及太空油毒品的案件有上升趨勢，首三季共有174人被呈報吸食，當中139人屬21歲以下，比2023年同期的兩人大幅上升，警方共檢獲144宗相關案件，共211人被捕。