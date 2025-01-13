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警屯門打擊三合會拘69人　有被捕者年僅13歲 (16:42)

屯門警區自去年11月起展開「夜霧」行動打擊三合會活動，包括派探員喬裝顧客，到各大娛樂場所調查及搜證，並於本月8日起一連三日「收網」，拘捕69人，其中年紀最小被捕者只有13歲，他們涉嫌藏毒、販毒、自稱三合會會員、經營賭博場所、洗黑錢、協助經營色情場所等罪名。

屯門警區刑事部總督察沈灝旻指，警方2024年11月開始派遣探員喬裝顧客，到區內娛樂場所，包括桌球室、遊戲機中心、酒吧等調查及搜證，經過兩個多月調查，警方於今年1月8日至10日突擊搜查屯門多個處所，拘捕69人，他們年齡介乎13至76歲，當中包括5名非華裔男子及2名非華裔女子，涉及藏毒、販毒、自稱三合會會員、經營賭博場所、洗黑錢、協助經營色情場所等等罪。

反三合會行動組第一隊高級督察馬程浩表示，警方調查期間，發現區內三合會分子活動方式變得低調，他們透過社交平台售賣毒品，利用工廈或舊式大廈營運賭場、無牌按摩院等場所，除了因租金便宜，也因為該些處夠隱蔽。警方遂派員放蛇，除了鎖定涉案人物及無牌場所。調查期間，警方假扮毒品買家，透過社交平台聯絡賣家，發現毒販利用不同電子支付工具收錢，藉此清洗犯罪得益。

反三合會行動組第一隊督察黃嘉鴻指，行動中，除拘捕目標人物，警方亦搗破2個非法賭場、1個無牌酒吧及6間無牌按摩院。警方檢獲賣淫設備及工具、各種賭具、現金、籌碼、懷疑氯胺酮、大麻、超過100支及500罐酒精飲品。黃指工業區是屯門特色，今次涉案處所大多位於工業大廈內。警方重申工廈不能用作非工業用途，非法改裝成娛樂用途不但違反地契，也會構成安全隱患，一旦發生火警或緊急情況或會威脅生命安全。警方已將資料轉交地政處，地政處會根據警方資料作出相應執法行動，包括發警告信、要求限期內糾正，否則有可能釘契。

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