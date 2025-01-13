網上平台文字診斷批處方藥　盧寵茂：衛生署已展開調查 (16:05)

盧寵茂稱關注報道提及的網上賣藥情况，初步了解發現過程牽涉醫生開藥，而由於過程複雜，衛生署需時調查和蒐證。

至於現行法例是否無法監管平台責任，盧寵茂說由醫生處方藥物不構成違反藥物規管法例，而過程中有否牽涉醫生違反專業操守，醫委會已指定《遠程醫療實務道德規範指引》，衛生署將調查該平台藥物採購和所謂遠程醫療是否符合指引和守則，如發現違法或違反守則，會繼續跟進並轉介醫委會等處理。

公布無安排流感疫苗到校接種名單 盧寵茂：有責任讓家長知道

另外，本港正值流感季節，衛生防護中心早前公布168間「拒絕安排」流感疫苗到校接種的學校名單，被質疑向學界施壓。盧寵茂回應稱壓力是源自流感，影響全港市民尤其是高危群組健康，又稱有些學校在衛生署多次「提醒、勸喻和邀請」下仍無參與外展接種是事實，署方有責任公布名單，讓相關家長知道其子女就讀學校沒有參與，以尋找其他醫生注射疫苗，對保障學童健康很重要。

衛生防護中心疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早在電台節目建議，衛生署在下年度到校接種引入「預設默許（opt-out）」機制，倘學校不參與須主動提出並解釋原因。盧寵茂無回應會否考慮引入相關機制，稱目前政府已經期望所有學校參與到校接種，當局會繼續留意參與情况。