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故宮博物館去年入場人次跌廿萬將加強向旅客宣傳　11月辦埃及圖坦卡門展 (15:23)

香港故宮文化博物館去年入場人次100萬，較前年少20萬人次，去年入場者以旅客為主，非本地客佔73%，當中以內地旅客為主，27%則屬本地客。館長吳志華認為，入場人次減少與過去一年本港旅遊業面對挑戰有關，館方留意到入場者以旅客為主，會加強與旅遊業界合作，以及宣傳推廣。新一年故宮博物館將舉辦7項新展覽，包括11月起一連9個月的「圖坦卡門與薩卡拉的秘密」展覽，展出埃及法老圖坦卡門雕像、動物木乃伊等近250件展品，由於該展成本較高，展覽入場費料會比目前的150元較貴。

故宮文化博物館今年會舉辦7個新展覽，包括4個特別展覽和3個專題展覽，除11月的「圖坦卡門與薩卡拉的秘密」展覽外，亦包括6月舉辦的本港首個大型伊斯蘭藝術展及8月的中世紀印度次大陸「莫臥兒王朝」展覽，分別展出伊朗「薩法維王朝」所用的地毯，以及「莫臥兒王朝」的珠寶。博物館亦將首度舉辦館藏巡迴展覽，將於北京首都博物館展出中國古代金器。

故宮文化博物館會先於本月舉行清朝軍備展覽，展出約190件清代宮廷軍事文物，顯示滿族製造弓箭、刀劍和槍炮等武器的技術，以及用鐵、金、銀、緞等物料製作的「乾隆朝仿努爾哈赤御用盔」，亦會展出描述平定西域及雲南貴州戰事的畫作。另外兩個新展覽包括呈現中國古代飲食文化的「流動的盛宴-中國飲食文化」展，以及以故宮藏品紋樣為主題的多媒體專題展覽「『紋』以載道-故宮博物院沉浸式數字體驗展」。

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