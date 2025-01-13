男警偽造七案證供判囚3年　求情稱社運高峰為增效率　官批目無法紀 (14:41)

被告胡兆俊（26歲）早前承認7項公職人員失當罪；承認案情指，本案涉及2019年12月至20年9月的4宗襲擊案、兩宗盜竊案和一宗使用虛假文書案。區院暫委法官徐綺薇引述辯方求情稱，被告獲退休總督察、退休警長和案發時的上司撰寫求情信，當中提到被告自2016年入職警隊以來，至少獲20次讚賞，工作表現優良。

此外，辯方求情指，案發時本港疫情嚴峻，亦正值社運高峰，警察「忙於整頓社會」，導致警方人手不足，被告為增加處理公務效率犯案；辯方亦強調，涉案事件「較為瑣碎」，被告無貪污圖利及濫用職權，其「一時疏懶、貪方便」的行為，不會使社會問題惡化，而被告已對犯案深感後悔，望法庭輕判。

徐官反駁，不論有關案件瑣碎與否，也不影響被告知法犯法的嚴重性，並提到被告處理一宗百佳超市盜竊案時，曾向上司、百佳職員和被捕的人的兒子作虛假陳述，形容被告「有計劃、有鋪排」犯案，「完全係目無法紀，欺上瞞下」。徐官重申，市民對警隊的信心建基於警員盡忠職守，斥被告影響市民對警隊信心，判他監禁36個月。