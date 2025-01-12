「共創明『Teen』計劃」第二期畢業典禮圓滿舉行 陳國基：感謝眾師友無私奉獻 (23:13)

典禮由政務司長陳國基主禮。勞工及福利局長孫玉菡、教育局長蔡若蓮、民政及青年事務局長麥美娟、社會福利署長李佩詩和民政事務總署長張趙凱渝亦有到場見證學員的畢業儀式。

陳國基為典禮致辭時，感謝各界的鼎力支持，令計劃第二期得以圓滿推行。他表示，今期計劃成績斐然，舉辦的內地研學團數目增至19個，學員的足跡不僅遍布鄰近香港的深圳、珠海，更遠達四川、雲南、杭州等地，讓學員更深刻認識和體驗國家在不同領域的發展和成就。

馬會祝賀第二期學員畢業 恒基4名友師獲獎項嘉許

馬會一直大力支持「共創明『Teen』計劃」，自計劃2022年推出以來，便出任由政務司長領導的合作策略夥伴委員會副主席，透過捐款、提名員工及賽馬會學人出任友師，以及組織籌劃參觀馬會設施等各方面支持。

馬會公司事務執行總監譚志源感謝友師對計劃的貢獻和支持，為學員在個人發展及財政規劃提供指導。譚志源表示，致力建設更美好社會是馬會的宗旨，馬會支持青年發展，多年來透過策動和支持不同項目，致力培育青年成為積極公民、貢獻社會。

「共創明『Teen』計劃」第二期招募約4,000位來自弱勢社群家庭的青少年，計劃助他們增強自信、建立正向人生觀。第二期計劃的其中一個活動，是去年暑假由馬會贊助的杭州5天學習團。超過80名學員獲多位重量級嘉賓到場支持和鼓勵，包括政務司長陳國基、勞工及福利局長孫玉菡，以及杭州市人民政府副市長胥偉華。

學習團讓學員有機會參觀頂尖的高科技企業、博物館，並體驗不同的文化和教育設施。學員對學習團的評價正面，認為有助他們拓闊視野，加深對國家歷史文化的了解。

在即將展開的第三期計劃，馬會提名了47位員工及賽馬會學人擔任義務友師。馬會對「共創明『Teen』計劃」的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，帶來稅收及慈善捐款，同時為社會創造就業機會。

恒基兆業地產集團今年第二年支持「共創明『Teen』計劃」，與去年一樣，集團系內公司包括恒基地產、香港中華煤氣、美麗華集團、香港小輪集團及偉邦物業管理，以及百仁基金均有參與，合共有超過120名義務友師參與計劃。

今日集團其中4名友師在畢業典禮上獲得嘉許，分別獲頒「親切關懷獎」、「亦師亦友獎」及「積極參與獎」，以表揚他們積極參與活動及對學員的關懷。其中第二年參加計劃的義務友師陸桐光，今年獲得「亦師亦友獎」，任職煤氣公司輸氣項目工程師的他，見證學員的良好轉變，推動他繼續擔當友師，啟發更多學員探索個人發展的可能性。

「共創明『Teen』計劃」目標協助來自弱勢社群家庭尤其是居於劏房的中一至中四學生，為他們配對友師並展開為期一年的密集基礎訓練。參與學員可獲5000元啓動資金，在友師指導下實踐個人發展規劃，畢業後另會獲發5000元獎學金，自行決定用途。