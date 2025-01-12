卓孝業率專責組赴泰國跟進港人被「賣豬仔」　稱受害人並非旅遊期間被擄走 (19:18)

卓孝業稱，當局於2022年至2023年共收到46名港人相關求助個案，大部分以「薪高糧準」、不用工作經驗等被誘騙至東南亞，並送到緬甸及柬埔寨等園區，當局將43人成功帶回港，其餘3人被救出後稱不用當局跟進。他呼籲市民提高警覺，避免前往泰國、緬甸等邊境較混亂的地方，當局近日已加強宣傳，並派發小冊子提醒旅客。

卓孝業又說，當局的終極目標是協助所有被誘拐港人安全返港，明日（13日）會與中國駐泰王國大使館、泰國打擊販賣人口活動委員會的代表等會面，初步亦已接觸到泰國警察，期望透過當面溝通及交換情報，尋求不同方法協助。

保安局今早表示，自2024年第二季起，相關誘騙情况有死灰復燃的跡象，當局至今共接獲28宗求助個案，當中16人已回港。