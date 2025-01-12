卓孝業率專責組赴泰國跟進港人被「賣豬仔」　稱受害人並非旅遊期間被擄走 (19:18)

保安局副局長卓孝業今（12日）率領來自警隊及和入境處的專責小組成員前往泰國，跟進有港人懷疑被誘騙到東南亞國家，被禁錮從事非法工作的個案。卓孝業表示，目前仍有7男5女身處當地，年齡介乎21歲至43歲，他們人身安全惟自由受限。他引述受害人反映，最新的誘騙方法是聲稱聘請受害人往台灣及日本等地「帶貨」，最後臨時更改目的地至東南亞。他又指出，大部分受害人是經社交媒體被誘騙，離港前已與對方聯繫，是在預先安排下被接走，無人於旅遊期間被擄走。
卓孝業稱，當局於2022年至2023年共收到46名港人相關求助個案，大部分以「薪高糧準」、不用工作經驗等被誘騙至東南亞，並送到緬甸及柬埔寨等園區，當局將43人成功帶回港，其餘3人被救出後稱不用當局跟進。他呼籲市民提高警覺，避免前往泰國、緬甸等邊境較混亂的地方，當局近日已加強宣傳，並派發小冊子提醒旅客。
卓孝業又說，當局的終極目標是協助所有被誘拐港人安全返港，明日（13日）會與中國駐泰王國大使館、泰國打擊販賣人口活動委員會的代表等會面，初步亦已接觸到泰國警察，期望透過當面溝通及交換情報，尋求不同方法協助。
保安局今早表示，自2024年第二季起，相關誘騙情况有死灰復燃的跡象，當局至今共接獲28宗求助個案，當中16人已回港。