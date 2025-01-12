澳門司警成功阻止澳人被賣豬仔　再提示公眾警惕被騙淪犯案工具 (16:40)

帖文提到，司警局上月27日曾舉行特別新聞發佈，公佈共接報並證實5名澳門居民分別於去年9月至12月被誘赴外從事電訊網絡詐騙，其中4人被當地警方拘押，1人成功逃離詐騙團伙並安全返澳。新聞發佈會後至今未有新增個案。

司警局稱，鑑於日前司警介入的個案，以及近日發生中國公民受騙到境外工作後遭誘拐至第三國被迫從事犯罪活動事件，該局再度發出警情通告，強烈呼籲公眾加強警惕境外工作騙局，如有親友提及將赴外工作，應主動關心提醒。

司警局反詐騙協調中心呼籲公眾切勿輕信網上或陌生人聲稱的招聘訊息，尤其份外警惕需赴海外且不需任何技能、學歷及工作經驗便有優厚報酬的工作，以防被騙金錢或人身安全受風險；任何情況下均不應參與犯罪，更不應心存僥倖赴外從事違法活動；切勿協助接收及運送來歷不明款項，不應借出銀行帳戶處理不明資金。如有懷疑或求助，立即致電司警局防詐騙查詢熱線88007777或報案熱線993。