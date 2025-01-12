袁國勇等促勿削高教及科研開支 倡政府逆市投資疫苗廠等戰略設備 (17:11)

財政司長陳茂波下月發表新一份《財政預算案》，港大微生物學系講座教授袁國勇、港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅等多名港大學者共同提交意見書，指即使政府財困，但不宜削減高等教育、人才培訓和科研投資開支。意見書又建議政府直接投資具戰略需要、但利潤低的設備，包括製造檢測試劑、抗生素、抗病毒藥物和疫苗之廠房，以繼續發展相關產業。
袁國勇、孔繁毅聯同港大微生物學系名譽副教授龍振邦、臨牀教授陳福和、臨床副教授薛達、以及港大生物化學系教授金冬雁，向政府提交《財政預算案》建議。對於政府面臨龐大財赤、計劃削減開支，意見書建議維持合理水平的公共醫療服務，並促請政府增加對高等教育、人才培訓和科研投資的支援，以作為長線投資項目。
政府正推動創科發展，他們指出技術發展能改善公共醫療服務和公共衛生設備，不過部分具有戰略需要的設備如製造檢測試劑、抗生素、抗病毒藥物和疫苗之廠房，由於利潤低，一般投資者不感興趣，到全球疫症大流行等危急關頭，所有政府均會爭相購買。他們認為，這些設備必須獲政府直接投資，方能有機會繼續發展，憂慮如果本港經濟持續不景，或者被海外供應商封鎖，將來可能負擔不起這類設備。
另外，他們提出本港可利用既有品牌優勢，發展以高端檢查及治理奇難雜症服務為主的高質國際醫療服務，仿傚「妙估醫療診所」（Mayo Clinic）及「紀念史隆凱特琳癌症研究中心」（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）等國際醫療中心，吸引高淨值客戶、區內知名人士及機構首席執行官等級數的人士來港，認為可配合國際盛事相得益彰，長遠與本地保險和財富管理行業產生連鎖反應，使高淨值人士選擇來港定居。
他們認為，隨着醫學生人數上升、人工智能普及化，醫護短缺問題將逐漸紓緩，本港將有足夠醫療人才支持發展高質國際醫療服務，不會影響公營醫療服務。他們建議政府撥款支持，並預留土地予具良好信譽之投資者營運。