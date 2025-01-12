袁國勇等促勿削高教及科研開支 倡政府逆市投資疫苗廠等戰略設備 (17:11)

袁國勇、孔繁毅聯同港大微生物學系名譽副教授龍振邦、臨牀教授陳福和、臨床副教授薛達、以及港大生物化學系教授金冬雁，向政府提交《財政預算案》建議。對於政府面臨龐大財赤、計劃削減開支，意見書建議維持合理水平的公共醫療服務，並促請政府增加對高等教育、人才培訓和科研投資的支援，以作為長線投資項目。

政府正推動創科發展，他們指出技術發展能改善公共醫療服務和公共衛生設備，不過部分具有戰略需要的設備如製造檢測試劑、抗生素、抗病毒藥物和疫苗之廠房，由於利潤低，一般投資者不感興趣，到全球疫症大流行等危急關頭，所有政府均會爭相購買。他們認為，這些設備必須獲政府直接投資，方能有機會繼續發展，憂慮如果本港經濟持續不景，或者被海外供應商封鎖，將來可能負擔不起這類設備。

另外，他們提出本港可利用既有品牌優勢，發展以高端檢查及治理奇難雜症服務為主的高質國際醫療服務，仿傚「妙估醫療診所」（Mayo Clinic）及「紀念史隆凱特琳癌症研究中心」（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）等國際醫療中心，吸引高淨值客戶、區內知名人士及機構首席執行官等級數的人士來港，認為可配合國際盛事相得益彰，長遠與本地保險和財富管理行業產生連鎖反應，使高淨值人士選擇來港定居。

他們認為，隨着醫學生人數上升、人工智能普及化，醫護短缺問題將逐漸紓緩，本港將有足夠醫療人才支持發展高質國際醫療服務，不會影響公營醫療服務。他們建議政府撥款支持，並預留土地予具良好信譽之投資者營運。