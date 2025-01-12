工聯會展銷會優惠價售糧油雜貨　黃國冀提振本地消費 (13:54)

今次展銷會自2017年後復辦，場內設多個攤位，分別以優惠價出售米麵、肉類、酒類、臘味、煮食器皿及糖果等產品，例如5公斤茉莉香米以零售價近六折、48元出售，市民亦可分別以95元及38元購買兩隻冰鮮雞或鐵罐裝大白兔奶糖復古禮盒。記者到場觀察，場內較受市民歡迎為71元一斤的臘腸，活動開始不足半小時已被搶購一空。

黃國表示以往活動有不同經銷商參與，今次因復辦，故只與五豐行合作，期望觀察市民反應，若活動受歡迎，不排除未來會將規模擴大。他期望政府能免費提供球場等場地，工會則付出人力舉辦類似活動，讓更多市民受惠。

黃續指，工聯會正籌備團購活動，讓市民可在全港約20個地點，包括工聯會中心，以直銷優惠價格購買糧油食品，同時向各零售企業提供另一途徑發展新的零售模式。

市民何女士以往曾參與同類展銷會，樂見活動能復辦，特意到場支持，並花費約千元辦年貨及購買糧油。對於今次活動場地較狹窄，她表示雖不方便，但喜歡與其他人一起「搶貨」，令她感覺熱鬧。

邱女士則認為今次活動商品的款式不足，她表示原本以為活動可如「超級市場」有多種商品任其挑選，她最後只購買兩隻冰鮮雞及逗留半小時便離開。