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陳子達：煙包貼完稅標籤已有助執法　毋須每支印　料對售價無影響 (12:43)

海關計劃於煙包上加貼完稅煙標籤。對於有意見建議於每支香煙印上識別碼，新任海關關長陳子達於無綫《講清講楚》表示，完稅煙標籤的作用是協助海關執法，讓關員識別有關香煙是否已經完稅，故從執法角度而言，於煙包貼上標籤已經足夠，又稱新措施要考慮成本等，當局平衡各方面後，認為毋須在每枝煙上貼標籤。

陳子達指出，海關初步想法是在每個煙包貼上具防偽及數碼功能的標籤，由煙商於生產階段貼上；待完稅後標籤會被激活，有關標籤會清晰可見，每次拆開煙包後會有破損。他說，成本將由煙商支付，初步估算標籤成本微乎其微，基本上對售價沒有影響。

被問到走私槍械、涉「軟對抗」書刊的情况，陳子達形容「好咗好多」，過去數年很少走私槍支或槍械零件的個案，當局會繼續保持高警覺性，全面堵截及打擊或會破壞香港治安的物品。

水貨客方面，陳子達表示，由2023年初通關起，海關已派員監察，觀察到水貨客情况較以往改善，即使深圳恢復一簽多行措施，亦暫時不見水貨客情况復蘇，當局會密切監察，如涉及集團式水貨客，會與內地當局合作打擊。

陳子達重申執法時要以安全為首要考慮

另外，一名休班海關關員早前試圖攔截被交通警追截的電單車，最終電單車失控致司機身亡，關員涉干擾汽車被捕。陳子達再回應說，事件在社會上引起廣泛討論。他重申，海關的相關培訓及指引均足夠，強調執法過程中必須以安全為首要考慮，要關顧自己及其他人士，同時考慮法例要求，行動要合理及合乎比例。

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