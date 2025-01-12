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警紅磡查可疑車輛揭男子藏毒停牌駕駛 (11:38)

昨日（11日）晚上11時許，西九龍總區交通部巡經蕪湖街153號對開時，發現一輛私家車形跡可疑，於是示意對方停車接受調查，揭發50歲姓呂本地男司機已被停牌，經搜查後在車內檢獲逾百包大麻，遂以「販運危險藥物」、「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」罪名將他拘捕，並召喚緝毒犬到場協助搜查，惟未有進一步發現。

警方表示，西九龍總區交通部執行及管制組巡邏小隊人員昨日（11日）在區內展開打擊販運危險藥物行動。晚上9時許，警員駕駛配備車牌識別系統的車輛在蕪湖街巡邏，其間發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查，警員在車內檢獲196包共重約2.6公斤懷疑大麻，市值約52.8萬元，拘捕一名50歲本地男司機，案件交由九龍城警區刑事調查隊第4隊跟進。

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，並會繼續進行打擊毒品行動，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年，市民切勿以身試法。警方亦重申，「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」乃嚴重罪行，兩項罪行一經定罪，各可處罰款1萬港元及監禁12個月。警方會繼續加強執法，打擊相關罪行，呼籲駕駛人士切勿以身試法。

相關字詞﹕販毒

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