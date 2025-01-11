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區議會提振地區經濟專責工作小組被指少開會 麥美娟稱成員非只「坐喺度開會」 (21:44)

改制後的區議會運作一年多，民政及青年事務局長麥美娟昨日在now新聞節目《大鳴大放》稱，各區區議會成立的提振地區經濟專責工作小組，性質有別於區議會其他委員會，「唔係坐喺度（開會）講咗就算」，小組成員要舉辦活動，要到地區與商戶等不同持份者洽商，甚至要聯絡不同政府部門，不能以開會次數衡量工作表現。

今屆18區區議會新增提振地區經濟專責工作小組，早前有報道指11區工作小組最多只開3次會議，其中灣仔、西貢及葵青區開會兩次。民政事務總署日前在社交平台宣布，原定去年底任期屆滿的工作小組將延任一年。麥美娟昨稱，小組成員在會議決定後，馬上「動工」，舉行的活動有成效，反指若工作小組成員只是「坐喺度開會」，卻甚麼都沒做，並非當局樂見的現象。

被問到中大新傳學院學生媒體《大學線》拍攝到有關愛隊義工除下背心給參加者穿上拍照，麥美娟昨重申關愛隊由義工組成，舉辦活動時或者有熱心街坊幫忙，她認為有更多市民不單是接受服務，亦願意做義工提供服務是好事。

至於關愛隊的績效指標（KPI）是否應檢討，不應只以家訪數目衡量，考慮加入市民滿意度、服務質素等，麥美娟認同「只是講家訪的次數，其實看不到關愛隊的努力」，但未回應會否調整關愛隊的KPI；又重申，冀在關愛隊兩年服務協議期後，可告訴公眾其達標情及工作成果。

另外，啟德社區隔離設施將改作「青年驛站」，麥美娟稱當局將在本月20日舉辦簡介會，向有興趣營運的團體或機構介紹詳情。

相關字詞﹕麥美娟 區議會

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