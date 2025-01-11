高拔陞：近日急症室求診人次明顯上升　料農曆新年後迎高峰期 (13:39)

高拔陞表示，急症室求診人數以往僅為四至五千人，入住內科病房人數亦僅900多人，對比下形容現時「壓力很大」，但相信當局應對服務需求經驗足夠，亦可因應需求調配病床，或會調配善用復康病牀。另外，當局也會針對高峰時段增派人手，尤其是急症室和內科，有需要亦會調動預約檢查服務的時間。他續表示，應不會加設普通科門診夜診服務，因人手有限，更應將最多人手放在最重要的地方。

冀無人機送藥對病人有實質幫助

早前有消息指醫院研究以無人機送藥，高拔陞表示，內地、外國均有使用無人機送遞物資的經驗，當下的考慮是使用無人機運送藥物、文件等，惟暫未有定案在哪些醫院試行，但會參考意見，考慮在將軍澳、北區醫院等醫院試行送藥至偏遠區域、亦可能作醫院之間送藥之用。

他續指，當局冀無人機送藥對病人有實質幫助，根據社區人士建議，偏遠地區人口更稀疏適合試行，加之現時偏遠地區人工送遞服務車程較長，使用無人機有可能更便利。找物流公司送藥普遍60餘元，對於無人機送藥是否有助於降低成本，高拔陞認為，無人機送藥需要有一定數量基礎才能產生經濟效益，有待全盤考量。