4歲未打針男童染流感與肺炎球菌併發肺炎 情況嚴重 (11:10)

中心發言人指該名健康良好的四歲男童上周開始發高燒、咳嗽和肚痛，1月5日到私家醫院普通科門診求診，7日再向另一私家醫生求醫，同日入住嘉諾撒醫院。他的血液樣本經化驗後證實對肺炎球菌呈陽性反應。他在1月8日被轉送瑪麗醫院兒童深切治療部接受治療，其鼻咽採樣樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨牀診斷為同時感染甲型流感與嚴重侵入性肺炎球菌併發肺炎。

中心指男童在潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者暫時沒有病徵。調查顯示，男童就讀的幼稚園未有參加季節性流感疫苗學校外展計劃。中心再次呼籲這些學校的家長應盡快帶子女接種流感疫苗。研究顯示兒童接種流感疫苗可以減低出現重症的風險。

為提升學童的疫苗覆蓋率，今年季節性流感疫苗學校外展計劃實施特別安排，衞生署早前向所有幼稚園和幼兒中心發信表明可於同一或不同的外展活動自由選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗。仍未提供確定接種日期的學校亦應盡快於未來兩星期安排接種，以保障學童健康及減低學童因患上流感導致缺課而影響學習。