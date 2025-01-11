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盧寵茂：今年首宗流感嚴重個案為4歲幼童　已留醫深切治療部 (11:01)

本港踏入流感季節，醫務衛生局長盧寵茂今日（11日）接受商台《政經星期六》訪問，表示今年已錄得一例症狀嚴重的兒童個案，患者為一名4歲幼童，因同時感染流感和肺炎鏈球菌，留醫深切治療部。盧透露該幼童未接種流感疫苗，所在學校亦沒有提供疫苗接種服務。

盧寵茂表示，已經有九成幼稚園及中小學參與流感疫苗學校外展計劃，但仍有學校拒絕參與，衛生署已多次直接聯絡催促，希望有關學校盡快安排疫苗接種。他於節目中提醒家長，若學校未安排接種疫苗，可親自帶子女到醫院及診所接種。

盧強調，本港最新流感呼吸道樣本和住院人數數字已超越基準線水平，冬季流感季節已正式開始。衛生署早前公布168間學校未參加流感疫苗外展計劃，有學校給出無法參加的原因，並認為計劃屬自願性質，不應公開名單，會為學校貼上負面標籤。盧寵茂表示，理解校方有不同困難，但強調各界應齊心面對流感挑戰，且在公開前已經多次與學校聯絡溝通，認為現時不應有理由拒絕保護學童。

3人吸食水煙致一氧化碳中毒需治理

至於有立法會議員認為控煙影響經濟，舉例吸食水煙在東南亞常見，盧寵茂表示每年都有4000人因吸食香煙引起的疾病死亡，帶來的經濟損失高達80億元，控煙一定是有利於經濟的，又強調水煙裝置中，以煤炭熏菸草供人吸食，「就是吸緊煤炭」，吸食有較大危害。他透露，醫院至此已收治三名因吸食水煙而導致一氧化碳中毒的人士，其中一名更留下長期後遺症。

相關字詞﹕編輯推介 盧寵茂 流感

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