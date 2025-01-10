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教大生涉簽證逾期曾仍在學　教大：副校長率專責小組檢視非本地生交文件機制 (21:23)

本報今（10日）引述消息，一名來自內地的香港教育大學本科生，去年涉嫌逾期逗留被入境處扣留，疑學生簽證逾期仍在學。入境處表示，對事件高度關注，已就相關報導聯絡教大，會視乎情况作出跟進。處方強調，院校和學生均有責任確保學生在校修讀時，其學生身份及逗留期限仍有效。

教大今回覆表示，去年9月就一名非本地生停學通報入境處，其後於10月獲處方通知該名學生逾期逗留。校方稱，得知該逾期逗留個案後，教務處即時主動翻查非本地生簽證紀錄，發現934人尚未提交相關紀錄。教務處近日已要求他們立即提交資料供查核，若下周五（17日）或之前未提交，會立即廢除學生證及進入宿舍等權限。

教大又表示，對事件表示高度重視，宣布成立由副校長（行政）領導的專責小組，檢視及優化提醒非本地生提交學生簽證等文件的機制。

本報去年底向教大查詢，並問到會否檢查非本地生簽證期限、如何確保他們合法留港等，教大今年初獲回覆稱，不會對個別事件作任何評論，指校方鼓勵學生主動了解港府對學生簽證或進入許可的規定及要求，並須確保簽證或入境許可的有效性，而非本地生必須確保在教大修讀期間，獲政府批准來港就讀及學生身分不變。

入境處今表示，去年10月所發現一宗獲發來港就讀簽證者逾期逗留個案，由於案件仍在調查，處方不便評論個別個案細節。

處方又稱指，一般在簽發學生簽證或進入許可，會按該非本生所修讀課程年期，批出相應逗留期限，故一般情况下，該逗留期限應足以讓學生完成整個課程。處方引述《入境條例》，任何人違反對其施加的有效逗留條件即屬違法，最高刑罰款5萬元及監禁2年；而協助及教唆者同罪。

相關字詞﹕入境處 香港教育大學 逾期逗留

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