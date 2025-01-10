教大生涉簽證逾期曾仍在學　入境處：高度關注　已聯絡教大並視乎情况跟進 (21:23)

消息稱，一名教大內地生去年涉逾期逗留被入境處扣留，疑學生簽證逾期仍在教大讀書。入境處今表示，去年10月所發現一宗獲發來港就讀簽證者逾期逗留個案，由於案件仍在調查，處方不便評論個別個案細節。

本報去年底向教大查詢，並問到會否檢查非本地生簽證期限、如何確保他們合法留港等，教大今年初獲回覆稱，不會對個別事件作任何評論，指校方鼓勵學生主動了解港府對學生簽證或進入許可的規定及要求，並須確保簽證或入境許可的有效性，而非本地生必須確保在教大修讀期間，獲政府批准來港就讀及學生身分不變。

據悉教大內部數據顯示，截至上月逾900名非本地生未向校方提交簽證紀錄，教務處近日要求他們立即提交資料供查核，若下周五（17日）或之前未提交，會立即廢除學生證及進入宿舍等權限。

入境處指，一般在簽發學生簽證或進入許可，會按該非本生所修讀課程年期，批出相應逗留期限，故一般情况下，該逗留期限應足以讓學生完成整個課程。處方引述《入境條例》，任何人違反對其施加的有效逗留條件即屬違法，最高刑罰款5萬元及監禁2年；而協助及教唆者同罪。