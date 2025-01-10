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業主清盤中銀收舖　聯和墟20店逼遷　中銀：去年11月已貼遷出通知書　未見反對 (17:52)

粉嶺海聯廣場1樓及聯和墟和泰街近20間店舖的原業主遭入稟清盤而須清空，有租戶稱上周始獲遷走通知，現值農曆年尾旺季，估計在另覓租舖期間將損失約10多萬元生意。被問到未有容許原有租戶續租原因，中銀今（10日）回覆稱，收回相關作為抵押物的物業已獲高等法院批准，執達主任去年11月21日已於該物業張貼「遷出通知書」，並在上周四（2日）到該物業覆檢，昨將物業收回及交予銀行，其間中銀未曾得悉有人提出查詢及反對。

中銀香港代表律師昨發出收樓通告，指中銀香港作為粉嶺海聯廣場1樓及聯和墟和泰街近20間店舖的承按人，已根據高等法院原訟法庭去年8月頒布的收樓命令，昨日「正式收回該等物業」。

和泰街地舖「前海戶外工程」負責人黃先生昨稱，每月均準時繳交2萬多元租金，惟上周三四突接獲銀行律師通知需遷走，唯有臨急租借倉庫存放店內傢俬貨物。他又指，裝修業界在農曆年末「多少有點生意」，估計將損失至少10多萬元生意。

土地註冊處資料顯示，海聯廣場內涉事物業均由聯和置業有限公司持有，4名彭姓公司董事曾在2022年入稟申請將聯和置業有限公司清盤，至2023年遭中國海外物業服務有限公司申請「釘契」。而和泰街地舖租戶包括順利水電冷氣工程公司、前海戶外工程、張鵬跌打醫館等。

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