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曾因誤殺入獄　六旬漢揮拳致友人倒地後死亡　再因誤殺囚4年 (17:44)

六旬清潔工與一眾友人聚餐後，因瑣事爭執而揮拳打向其中一人，對方應拳倒地不醒，留院3天後死亡。涉案六旬漢今日（10日）於高院承認一項誤殺罪，案情顯示事主倒地後頭部流血，包括被告在內等多名友人一哄而散，只有路人幫忙報案。法官提及被告於30年前曾犯誤殺，考慮被告向事主揮打共兩拳，加上見事主流血不醒卻沒有施以援手，判處被告入獄4年。

被告彭玉庭（案發時61歲，下同）承認案情，指2022年6月25日，被告與其女友、事主馮志強（63歲）及另外4名友人到天水圍俊宏軒商場某餐廳內吃慶生宴，席間一對本屬情侶的友人爭拗，被告及事主加入爭拗，各自為其中一方抱不平。爭拗延續至晚宴後，事主在商場外將該對情侶中的男方推跌在地，被告遂與事主面對面爭執，突然被告揮左右拳打中事主的臉部，事主後跌時頭部著地。

事主躺在地上及頭部出血，被告、其女友及其餘友人紛紛離開現場，由路人報警求助。警方及救護員到場後發現事主不醒人事。事主被送往屯門醫院搶救，進入深切治療部，其間出現中風及腦損壞至失去腦幹反射，3天後宣告不治。法醫報告指出，事主出現腦出血等症狀可能源於其頭部撞擊硬物，其直接死因是「腦部傷害伴隨肺炎」。

法官黎婉姫於判刑指，本案是因出拳而有人斃命的典型個案，考慮被告向事主揮打共兩拳，以及沒有向事主施以援手，均屬加刑因素。黎官又指，被告過往有5次案底，曾於1985年因涉誤殺及搶劫罪被判囚10年，他1994年出獄後一直奉公守法約30年，故不因其案底加刑，考慮被告認罪及有悔意，判囚4年。

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