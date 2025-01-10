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反恐條例第二案︳首被告承認借出單位　警誡下稱無參與明愛爆炸案 (16:33)

《反恐條例》第二案，8人涉2020年初新冠疫情期間策劃3次爆炸，今（10日）在高院第33天審訊。庭上播放警誡錄影會面片段，首被告何卓為透露在「好黃的酒吧」認識外號「山雞」的男子，由於政見相近，何提供單位予男子擺放化學品。何強調從未參與明愛醫院爆炸案，只知道Telegram（Tg）頻道「九十二籤」發帖承認責任，何估計「山雞」有份製作明愛醫院炸彈，迫醫護罷工。

本案首被告何卓為，任職釣魚用具銷售員。偵緝警員梁家俊供稱於2020年3月7日晚上拘捕何，罪名為3項「導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」罪，涉及明愛醫院、羅湖港鐵站和深圳灣口岸爆炸案。何警誡下說「啲炸彈係家俊整嘅，我淨係知道佢哋成班人對政府不滿，我點知佢哋真係放炸彈」，但承認借出大角嘴單位予相關人士。

梁家俊供稱，翌日凌晨將何卓為押往青衣警署，何起初稱胸口不適，後來改稱精神狀態無礙，可以進行錄影會面。庭上播放會面片段，何透露2019年11月至12月在酒吧認識外號「山雞」的男子，而「夠鐘改名」是「山雞」的友人；他借出大角嘴宏創坊5樓單位予上述兩人使用，收取數千元存倉費。何稱，兩人最初在單位擺放防毒面具和衣物，2020年1月後擺放化學品，他採取「眼不見為淨」的態度，跟兩人說「我唔做危險嘢，我唔想知」。

何卓為在會面表示，沒有親眼目擊化學品的製作過程，但單位廁所有燒焦痕跡，偶爾傳出臭雞蛋的味道。何稱不知道2020年1月27日明愛醫院炸彈計劃，只知悉「九十二籤」發聲明稱炸彈「幫手封關」；由於內容和時間脗合，他猜炸彈由「山雞」和「夠鐘改名」製作。何強調自己不是「九十二籤」管理員，只是訂閱者，「佢哋寫嘢幾得意就睇下」。

控方早前指稱次被告李嘉濱外號為「山雞」，第三被告吳子樂Tg帳號為「夠鐘改名」。何卓為稱不知道「山雞」和「夠鐘改名」的真名，估計前者參與程度較高，後者是助手。聆訊下周一續。

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