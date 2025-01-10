「快必」案終極上訴指不倡暴力即有自由表達不滿　律政司重申毋須證煽暴意圖 (15:54)

譚得志獲准就兩項法律議題上訴終院，首項議題為《刑事罪行條例》第9及10條所訂明的煽動罪，是否必須在高院原訟庭由法官和陪審團審理的「可公訴罪行」？第二項議題為，就譚被控的煽動罪，控方是否需要證明被告具煽惑暴力或擾亂公共秩序之意圖？

代表譚得志的資深大律師戴啟思陳辭指，譚面臨的煽動罪屬普通法「可公訴罪行」，並應在高院由陪審團審理。首席法官張舉能指出，煽動罪屬相對輕微罪行，若有關案件在高院並由陪審團審理，是否有利於達致《港區國安法》中及時處理危害國安案的要求？戴回應說，煽動罪可謂嚴重罪行，又稱文章和言論具煽動與否，應由陪審團定奪。

此外，戴啟思力陳，控方須證明被告有煽惑暴力或擾亂公共秩序的意圖，並提到甘地於1922年被控煽動罪後，陳情稱「如果一個人對某人或某制度無感情，他應有自由表達不滿，只要他不考慮、提倡或煽惑暴力」。戴陳辭其間，法官李義指出，去年《維護國家安全條例》通過後，譚得志面臨的煽動罪已被廢除，「一切都成為歷史」；戴同意涉案議題狹窄。

另一方面，律政司副刑事檢控專員周天行主張，控方毋須證明被告具煽惑暴力或擾亂公共秩序的意圖，又指煽動罪不是「可公訴罪行」，而是「簡易程序罪行」，亦不必在高院審理。

惟法官張舉能援引《港區國安法》第41條，稱危害國家安全案件審判要循公訴程序進行；法官李義更直言，《國安法》第41條使煽動罪成為「可公訴罪行」。周天行終稱，「受到法官啟發後」，認同煽動罪或屬「可公訴罪行」，但煽動案在哪級法院審理，則屬另一回事。