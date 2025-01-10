國泰尼泊爾抵港航機36人疑食物中毒　衛生防護中心指20人登機前無食同一食物　指示國泰停派紅菜頭沙律 (15:48)

衛生防護中心指，1月9日接獲的一宗個案群組涉及20人，包括14男6女，來自8個互不認識的家庭或組別，年齡介乎11歲至51歲。他們在機上用餐後10至30分鐘後出現嘔吐、腹瀉、噁心、腹痛及發燒等食物中毒病徵。其中13人於1月9日凌晨抵港後到醫院求醫，全部無須入院。除該航機提供的食物外，中心的調查暫未發現他們在登機前曾進食其他共同食物。

至於1月8日公布的個案群組，受影響人數增至16人，包括新增1男5女。全部16人當中，9人來自同一個交流團，餘下7人互不認識。他們1月8日凌晨抵港，在飛機上用餐後10至30分鐘後出現嘔吐、噁心、腹痛及發燒等食物中毒病徵。調查未發現交流團以外的7人在登機前曾進食其他共同食物。

中心正調查兩批個案，包括審視出現病徵人士病發前曾進食的食物，例如相關航班提供的共同食物，包括麵包、水果、紅菜頭沙律、羊肉飯、雞肉飯和雪糕，及其他登機前在機場或尼泊爾境內進食的食物。調查人員已檢取兩班航機上未向乘客供應的同批次食物樣本作檢測。

中心仍在積極調查事件，不排除受影響人數會增加。中心和食物環境衛生署食物安全中心人員已到供應涉事航班的食物的國泰航空飲食服務（香港）有限公司以及相關航機進行調查，檢視食物烹調流程和衛生。調查顯示相關食物的儲存溫度及方法合適。然而，由於紅菜頭沙律涉及人手製作的工序較多而進食前無需再經翻熱，為審慎起見，中心已指示有關處所即時暫停供應紅菜頭沙律。

中心已把事件通知世界衛生組織及尼泊爾衛生當局，並向他們查詢，有否接獲其他地區通報，由當地出發前往香港以外地區的航班，有乘客出現集體食物中毒的情况。中心呼籲於尼泊爾時間1月7日及8日乘搭國泰航空CX640由尼泊爾加德滿都抵港的人士，致電中心熱線，以便提供適切評估。熱線將維持至1月17日，逢星期一至五上午9時至下午5時，以及星期六日上午9時至下午1時運作。他們如出現感染病徵，如發燒或感不適，應同時立即求醫。